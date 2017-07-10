Минздрав предлагает ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, при которой спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах, телевизионных передачах и в печатных иллюстрациях. Также под определения подобной рекламы подпадают и упоминания о качестве напитков. Эти предложения содержатся в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую ведомство согласовывает с другими министерствами. Ранее Минздрав предлагал ограничить показ в фильмах сигарет и их брендов.

— Стратегия формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года включает в себя одну из задач, целью которой в перспективе является ограничение скрытой рекламы алкогольной продукции, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минздрава.

Проект появился в начале 2017 года, и сейчас с экспертами и заинтересованными органами федеральной власти обсуждается вторая его редакция.

В качестве примера такой рекламы в Минздраве назвали имитационные товары (когда продукция явно ассоциируется со спиртным, но им не является), а также технологию скрытой рекламы — так называемый «продакт плейсмент». При применении последнего механизма продвижения демонстрируется либо продукт, которым пользуются герои в фильмах, телевизионных передачах, в печатных иллюстрациях и так далее, либо его логотип, или упоминается качество напитка, добавили в министерстве.

Закон «О рекламе» запрещает рекламу алкогольной продукции в теле- и радиопрограммах с 2013 года. Кроме того, законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» установлены дополнительные требования к распространению информационной продукции посредством ТВ и радио — например, действует полное ограничение на передачу в эфир с 4.00 до 23.00 фактуры, способной вызвать желание употребить наркотические средства, психотропные и одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию либо принять участие в азартных играх и т.д. Исключения составляют лишь программы, доступ к которым осуществляется на платной основе.

Однако любой показ процесса употребления спиртного в художественном произведении вовсе не означает, что это вызовет желание совершить аналогичное действие, тем более нельзя говорить и о том, что все сцены распития алкоголя являются скрытой рекламой, сказал в разговоре с «Известиями» председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин не согласен с этим, он уверен, что демонстрация алкоголя может квалифицироваться как информация, которая провоцирует к его потреблению.

— По телевизору идут фильмы со сценами возлияний, и никто на это внимания не обращает, — сказал Павел Шапкин, отметив, что «необходимо запретить подобную демонстрацию».

Кинорежиссер Владимир Бортко заявил «Известиям», что предложение Минздрава неуместно.

— Герой, например, хочет выпить. Где он это должен сделать, за кадром? А если он специально пьет с девушкой дорогое шампанское и хочет, чтобы она знала, что он купил именно этот напиток, как быть? — недоумевает он.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ сказал, что не видит смысла в ограничении показа алкоголя в фильмах, когда это необходимо для реализации художественного замысла. Тем более, при таком жестком запрете телевизионные каналы останутся без эфиров, а что делать со старыми классическими лентами — неясно.

В Минсвязи на запрос «Известий» не ответили. В Минкультуры подчеркнули, что предложение Минздрава находится вне их компетенции.

Ранее в Министерстве здравоохранения уже предложили аналогичный шаг — запрет на скрытую рекламу табачных изделий. Также ведомство считает необходимым отменить господдержку производства отечественных фильмов, в которых демонстрируются сигареты.