Минфин выступил против того, чтобы ГОСТы на алкогольные напитки приобрели добровольный характер, как для остальных видов продукции. Сейчас российские производители спиртного обязаны исполнять стандарты по закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ). Однако по закону «О стандартизации в РФ» исполнение ГОСТов носит добровольный характер, поэтому Минэкономразвития предлагало внести в закон об обороте этилового спирта поправки, освобождающие производителей спиртного от требования по обязательному исполнению ГОСТов. Но в Министерстве финансов считают, что поскольку все определения алкогольной продукции в законе совпадают с аналогичными в ГОСТах, смысла в их отмене нет.

Министерство финансов России не поддерживает предложение о снятии с производителей алкоголя обязанности по исполнению ГОСТов на спиртное, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Определения для алкогольной и спиртосодержащей продукции, содержащиеся в законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), опираются на аналогичные указания ГОСТов, которые обеспечивают необходимый уровень качества алкогольной продукции, добавили в Минфине.

В России на каждый напиток действует соответствующий госстандарт. ГОСТы описывают состав продукции, минимальные или максимальные нормы содержания различных веществ, а также технологические процессы изготовления напитков, которые следует соблюдать при их производстве.

Весной 2017 года в Минэкономразвития состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам алкогольного рынка, в ходе которого Минэкономразвития рекомендовало внести поправки в 171-ФЗ, освобождающие производителей спиртного от обязанности по исполнению ГОСТов. Поскольку согласно закону «О стандартизации в РФ» ГОСТы являются добровольными к применению для производителей, а в случае с алкоголем это не так, возникло противоречие, которое, по мнению Минэкономразвития, необходимо разрешить.

Глава департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Вадим Живулин подчеркнул, что ведомство предложило привести 171-ФЗ в соответствие с законом о стандартизации с учетом позиции бизнес-сообщества.

— Предприниматели также выступили с инициативой внесения изменений в стандарты по отдельным видам алкогольной продукции. Вопрос обязательности использования ГОСТов предлагаем синхронизировать с последними изменениями в этой сфере. В настоящий момент ведется работа по данному направлению, — сказал он.

Производители не раз заявляли, что существующие ГОСТы исполнять сложно — они разрабатывались без привлечения производителей.

— Например, для многих алкогольных напитков, согласно ГОСТам, запрещено наличие осадка, даже в ситуации, когда осадок является натуральным и не меняет потребительских свойств продукции. Подобное требование отсутствует в нормах других государств, — пояснила директор по корпоративным отношениям Diageo Елена Кузнецова.

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, напротив, считает, что ГОСТы должны быть обязательны к исполнению, как это зафиксировано в законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…».

— Когда ГОСТы становятся добровольными, на рынке появляется фальсификат — это цена как раз вот этой добровольности. Я не хочу, чтобы подобное произошло в винодельческой отрасли, когда люди начнут вино из воды делать, говоря, что ГОСТ не обязателен к исполнению, — заявил Леонид Попович.

Как ранее сообщали «Известия», в 2016 году экспертно-аналитическими центрами (испытательными лабораториями) Росалкогольрегулирования были проведены испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствие ГОСТам. В докладе ведомства указано, что 638 проб (65%) не соответствовали государственному стандарту.