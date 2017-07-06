Минфин выступил против отмены ГОСТов на алкоголь
Минфин выступил против того, чтобы ГОСТы на алкогольные напитки приобрели добровольный характер, как для остальных видов продукции. Сейчас российские производители спиртного обязаны исполнять стандарты по закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ). Однако по закону «О стандартизации в РФ» исполнение ГОСТов носит добровольный характер, поэтому Минэкономразвития предлагало внести в закон об обороте этилового спирта поправки, освобождающие производителей спиртного от требования по обязательному исполнению ГОСТов. Но в Министерстве финансов считают, что поскольку все определения алкогольной продукции в законе совпадают с аналогичными в ГОСТах, смысла в их отмене нет.
Министерство финансов России не поддерживает предложение о снятии с производителей алкоголя обязанности по исполнению ГОСТов на спиртное, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Определения для алкогольной и спиртосодержащей продукции, содержащиеся в законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), опираются на аналогичные указания ГОСТов, которые обеспечивают необходимый уровень качества алкогольной продукции, добавили в Минфине.
В России на каждый напиток действует соответствующий госстандарт. ГОСТы описывают состав продукции, минимальные или максимальные нормы содержания различных веществ, а также технологические процессы изготовления напитков, которые следует соблюдать при их производстве.
Весной 2017 года в Минэкономразвития состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам алкогольного рынка, в ходе которого Минэкономразвития рекомендовало внести поправки в 171-ФЗ, освобождающие производителей спиртного от обязанности по исполнению ГОСТов. Поскольку согласно закону «О стандартизации в РФ» ГОСТы являются добровольными к применению для производителей, а в случае с алкоголем это не так, возникло противоречие, которое, по мнению Минэкономразвития, необходимо разрешить.
Глава департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Вадим Живулин подчеркнул, что ведомство предложило привести 171-ФЗ в соответствие с законом о стандартизации с учетом позиции бизнес-сообщества.
— Предприниматели также выступили с инициативой внесения изменений в стандарты по отдельным видам алкогольной продукции. Вопрос обязательности использования ГОСТов предлагаем синхронизировать с последними изменениями в этой сфере. В настоящий момент ведется работа по данному направлению, — сказал он.
Производители не раз заявляли, что существующие ГОСТы исполнять сложно — они разрабатывались без привлечения производителей.
— Например, для многих алкогольных напитков, согласно ГОСТам, запрещено наличие осадка, даже в ситуации, когда осадок является натуральным и не меняет потребительских свойств продукции. Подобное требование отсутствует в нормах других государств, — пояснила директор по корпоративным отношениям Diageo Елена Кузнецова.
Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, напротив, считает, что ГОСТы должны быть обязательны к исполнению, как это зафиксировано в законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…».
— Когда ГОСТы становятся добровольными, на рынке появляется фальсификат — это цена как раз вот этой добровольности. Я не хочу, чтобы подобное произошло в винодельческой отрасли, когда люди начнут вино из воды делать, говоря, что ГОСТ не обязателен к исполнению, — заявил Леонид Попович.
Как ранее сообщали «Известия», в 2016 году экспертно-аналитическими центрами (испытательными лабораториями) Росалкогольрегулирования были проведены испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствие ГОСТам. В докладе ведомства указано, что 638 проб (65%) не соответствовали государственному стандарту.