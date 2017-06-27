Минфин не будет корректировать время продаж алкоголя в России. Об этом «Известиям» сказали в пресс-службе регулятора.

«В Минфине не рассматриваются варианты изменения установленных временных рамок продажи алкоголя», — сказали в министерстве во вторник, 27 июня.

Ранее Минэкономразвития разослало повестку совещания межведомственной рабочей группы по вопросам алкогольного рынка под руководством замглавы Минэка Олега Фомичева. Участники группы получили в целях ознакомления проект федерального закона, который был сформирован Союзом российских производителей пивобезалкогольной продукции. В частности, документ содержит предложения об изменении времени продаж в рознице алкогольной продукции в зависимости от ее типа. Например, для крепкой алкогольной продукции, винодельческой продукции натурального брожения (тихие и игристые вина и т.д.) предложены ограничительные рамки с 21:00 до 9:00 по местному времени, а для пивоваренной продукции — с 23:00 до 8:00.

Данные предложения будут обсуждаться участниками рабочей группы — представителями Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, Росалкогольрегулирования и других ведомств.

Согласно действующему федеральному законодательству, продажа алкогольной продукции запрещена с 23:00 до 8:00 по местному времени. Местные власти могут корректировать временной коридор в сторону сокращения времени торговли спиртным.

В Минэкономразвития не прокомментировали предложения пивоваров. В Минпромторге также не предоставили комментариев.