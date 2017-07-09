Президент России Владимир Путин прибыл в Екатеринбург, где посетит международную выставку «Иннопром-2017».

Как ожидается, в ходе своего визита в Екатеринбург российский лидер посетит спортивный комплекс «Дацюк арена», выступит на церемонии открытия VIII международной выставки промышленности и инноваций «Иннопром-2017», а также пообщается с бывшим премьер-министром Японии Иосиро Мори.

Рабочая поездка Путина в Екатеринбург завершится в понедельник, 10 июля.