Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил о намерении продвигать передовые японские технологии на российском рынке и видит в этом одну из задач на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге.

«В частности, на отдельных стендах в нашем павильоне будут представлены роботы, использующиеся на производстве, также можно будет ознакомиться с самыми быстрыми и точными в мире технологиями распознавания лиц, различными товарами», - приводит слова Сэко ТАСС.

Выставка «Иннопром» пройдет уже в восьмой раз с 10 по 13 июля 2017 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».