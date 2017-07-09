Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по итогам встречи с украинским лидером Петром Порошенко заявил, что организация готова помочь Украине в реализации реформ.

«Мы полностью поддерживаем процесс реформ, которые внедряет правительство... Мы готовы усилить наше сотрудничество с украинским правительством и оказывать помощь реформам, мы готовы поддержать украинское правительство в тех реформах, которые направлены на развитие благосостояния украинского народа», — сообщил Гутерреш в ходе брифинга. Он также отметил, что ООН чувствует «обязательство продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине».

Гутерреш находится с визитом на Украине. Генсек ООН встретился с президентом Порошенко и премьер-министром Гросманом.