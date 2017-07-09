Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем предложил организации увеличить размер гуманитарной помощи украинской стороне.

Гройсман подчеркнул, что страна высоко ценит гуманитарную помощь, и заявил о необходимости обсудить ее увеличение.

Как отмечает «Газета.ру», Гутерриш, в свою очередь, сообщил, что ООН чувствует «обязательство продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине, продолжать оказывать поддержку, чтобы облегчать жизнь внутренне перемещенных лиц, а также облегчать страдания тех людей, которые живут рядом с линией соприкосновения и которые являются жертвами сложившейся ситуации».