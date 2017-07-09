Народный художник СССР Илья Глазунов, скончавшийся в воскресенье утром на 88- м году жизни, будет похоронен на Новодевичьем кладбище, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, руководство Москвы приняло такое решение в ответ на обращение родственников художника.

Известный советский и российских художник, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунов является лауреатом Государственной премии Российской Федерации, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Соболезнования родным и близким художника выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.