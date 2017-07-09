Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким народного художника СССР Ильи Глазунова, который скончался в воскресенье утром на 88-м году жизни, сообщает пресс-служба российского правительства.

«Примите мои соболезнования в связи с кончиной Ильи Сергеевича Глазунова. Илья Сергеевич был уникальным человеком, ярким представителем русской реалистической школы», - говорится в телеграмме главы правительства.

Премьер отметил выдающуюся роль Глазунова в сохранении культурного наследия России, исторических архитектурных памятников. По мнению Медведева, Глазунов «был подлинно народным художником, любил людей, свою страну».

Народный художник СССР, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунов является автором цикла картин «Город», полотен «Мистерия XX века», «Вечная Россия» и других.