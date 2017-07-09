Художник Илья Глазунов скончался на 88-м году жизни в результате остановки сердца. Об этом сообщила дочь живописца Вера Глазунова.

«Илья Сергеевич скончался. Причина смерти — остановка сердца, сердечная недостаточность. Когда и где будут похороны, сейчас невозможно сказать», — сказала она, передает «Интерфакс».

Илья Глазунов родился в 1930 году в Ленинграде. Художник пережил блокаду.

В 1987 году основал и возглавил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества.