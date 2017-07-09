Названа причина смерти Ильи Глазунова
Художник Илья Глазунов скончался на 88-м году жизни в результате остановки сердца. Об этом сообщила дочь живописца Вера Глазунова.
«Илья Сергеевич скончался. Причина смерти — остановка сердца, сердечная недостаточность. Когда и где будут похороны, сейчас невозможно сказать», — сказала она, передает «Интерфакс».
Илья Глазунов родился в 1930 году в Ленинграде. Художник пережил блокаду.
В 1987 году основал и возглавил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества.
Во время блокады Ленинграда близкие Ильи Глазунова погибли, а его самого перевезли из осажденного города через Ладогу по Дороге жизни. На фото: художник в мастерской за работой в 1983 году
После окончания блокады Глазунов вернулся в Ленинград, где поступил в художественную школу. Фото 1983 года
Первая выставка художника состоялась в начале февраля 1957 года в Центральном доме работников искусств в Москве. На ней было представлено 80 работ
Художник Илья Глазунов на пресс-конференции, посвященной выпуску издания «Детская книга войны. Дневники 1941–1945»
С супругой президента РФ Светланой Медведевой в Московской государственной картинной галерее Ильи Глазунова, 2010 год
Илья Глазунов во время презентации второго тома своей книги «Россия распятая»
С президентом России Владимиром Путиным в картинной галерее Ильи Глазунова