Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что сербская нация начала чувствовать к себе уважение с приходом к власти в Россию Владимира Путина. Об этом Кустурица сообщил французскому изданию Journal du Dimanche.

По словам Кустурицы, западники напрасно представляют Путина «дьяволом».

«Вранье! Это честный и хороший человек», –– отметил режиссер.

Также Кустурица довольно резко высказался о политике Трампа и Макрона, назвав некомпетентным американского президента, который «собирает чепуху» и провоцирует заговоры против других стран. По его мнению, Франция также «не является невинной».