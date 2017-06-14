Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица совместно со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra выступит в Крыму впервые за 30 лет. Об этом сообщил организатор мероприятия Игорь Нескубин.

Выступление музыканта состоится 23 июля в Ялте в концертном зале «Юбилейный». В фолк-группе The No Smoking Orchestra, на счету которой более 10 пластинок, Кустурица играет на гитаре, сообщает ТАСС.

Музыканты представят новую программу «По млечному пути», сообщает сайт «Комсомольской правды в Крыму». Программа носит такое же название, как и единственный за почти 10 лет игровой фильм режиссера и двукратного лауреата Каннского кинофестиваля, главные роли в котором исполнили сам Кустурица и Моника Белуччи.