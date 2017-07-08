Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины и малолетнего ребенка, утонувших неподалеку от поселка Витязево под Анапой.

Мужчина отправился на морскую прогулку на катамаране вместе с тремя детьми. В 150 метрах от берега они начали нырять. В результате утонули мужчина и пятилетний ребенок, сообщает ТАСС.

Еще двое детей в возрасте пяти и 15 лет были спасены спасателями государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и «Кубань-спас».

Что послужило причиной гибели мужчины и ребенка, пока неизвестно, проводится доследственная проверка.