Два ребенка 7 и 15 лет утонули в Алтайском крае, один из них погиб во время купания на территории культурно-оздоровительного комплекса. Как сообщили в региональном следственном комитете, днем 26 июня утонул 15-летний подросток, купавшийся на территории культурно-оздоровительного комплекса, спасатель не успел вытащить мальчика из воды. Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали, уточняют следователи.

Возбуждено дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

29 июня на водоеме погибла семилетняя девочка из Барнаула, она отдыхала на берегу реки Чумыш с семьей. Инцидент произошел на нелегальном пляже, во время купания ребенок утонул, найти дочь в воде родители не смогли, уточняет телеканал «360».