Лидеры стран «нормандского формата» в ближайшее время договорятся о дате телефонного разговора, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам саммита «большой двадцатки».

«Мы договорились согласовать дату телефонных переговоров в «нормандском формате», мы остаемся в рамках формата», — сказала Меркель. При этом канцлер отметила, что прогресс в вопросе урегулирования ситуации на Украине идет медленно, есть стагнация и даже откат назад.