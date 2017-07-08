Канцлеру Германии и хозяйке саммита G20 Ангеле Меркель удалось добиться компромисса по вопросу климата в связи с позицией США, заявил в субботу президент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках «большой двадцатки».

«Большая и очень чувствительна тема - это климатические изменения. Здесь председателю - ФРГ - удалось добиться оптимального компромисса в непростой ситуации, в которой председатель оказалась, а именно в связи с выходом США из Парижского соглашения», - подчеркнул глава российского государства.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о выходе США из Парижского соглашения по климату.