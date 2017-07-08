Полиция задержала в Челябинской области подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика. СК России продолжает следствие по этому делу, возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.

СК России сообщает, что уголовное дело было возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ об убийстве малолетнего.

«Напомним, что в дневное время 14 июня 2017 года ушел из дома в городе Касли и не вернулся 10-летний Иван Котов, о чем в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, мальчик уехал из дома на велосипеде в библиотеку школы за учебниками, но домой не вернулся», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Полицейские обнаружили тело ребенка 8 июля, оно было закопано в лесополосе. Однако обнаружению тела и задержанию предшествовала кропотливая работа следователей: правоохранители обошли прядка 260 домовладений на маршруте движения мальчика, осмотрели территории садовых товариществ и гаражных кооперативов, баз отдыха, поиск производился в радиусе 15 километров от города.

Силами МЧС и ГИМС с использованием гидролокаторов и водолазов было организовано обследование акватории каслинского городского пруда.

Следователи также проверили всех лиц, которые потенциально могли совершить убийство, в том числе ранее судимых. В итоге был задержан подозреваемый, которым оказался 29-летний житель города Касли.

На допросе он сообщил, что 14 июня заманил ребенка в свое жилище, убил его и закопал тело мальчика в малолюдном месте. В отношении задержанного избирается мера пресечения, устанавливаются все обстоятельства убийства.