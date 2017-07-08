Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что свобода в интернете не означает вседозволенности, поэтому в том или ином виде будет развиваться регулирование сферы.

Никифоров подчеркнул, что ни одна страна мира «не позволит игнорировать свое действующее законодательство».

«Мы исходим из того, что свобода в интернете не означает вседозволенности и цифровая экономика является лишь новой средой для коммуникации, для применения действующих норм права, которые действуют в национальных странах», — приводит слова Никифорова «РИА Новости».

Он отметил, что об этом президент РФ Владимир Путин говорил на встрече с лидерами БРИКС, предложив G20 взять мировое лидерство в выработке такого регулирования.