Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в субботу выступит перед демонстрантами в Гамбурге, где на фоне масштабных протестов проходит саммит G20.

Сообщается, что Де Блазио расскажет об американских ценностях, демократии и выступит против риторики президента США Дональда Трампа.

«Мы рады сообщить, что мэр Нью-Йорка будет главным спикером на нашем ралли в защиту прав человека и демократии», - говорится в Twitter организаторов митинга Hamburg Zeigt Haltung.

После решения Трампа выйти из Парижского соглашения по климату Де Блазио заявил, что Нью-Йорк продолжит выполнять наложенные соглашением обязательства.