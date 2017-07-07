Супруга президента США Мелания Трамп не смогла принять участие в туре по достопримечательностям Гамбурга, который был организован для супруг и супругов лидеров стран – участников саммита G20.

Согласно заявлению представителя первой леди США, на которое ссылаются немецкие СМИ, она не смогла выехать из здания, в котором остановилась в Гамбурге, «по причинам безопасности».

В течение последних нескольких дней в Гамбурге проходят массовые протесты антикапиталистов и антиглобалистов, связанные с проведением саммита G20.

В связи с этим сотрудникам местной полиции пришлось запросить подкрепления, так как они оказались неспособны эффективно сдерживать протестующих.