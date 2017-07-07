До декабря этого года Tesla построит в Австралии литий-ионный аккумулятор емкостью 100 МВт. В компании Илона Маска рассчитывают, что крупнейший накопитель электричества позволит в часы пик поддерживать работу энергетической инфраструктуры штата Южная Австралия, пишет «Газета.ру» со ссылкой на блог Tesla.

При этом аккумулятор будет заряжаться от возобновляемых источников энергии. «Tesla Powerpack будет заряжаться от возобновляемых источников энергии парка ветряных электростанций Hornsdale», — говорится в сообщении компании.

В прошлом году Илон Маск представил систему накопления солнечной энергии Powerwall 2, предназначенную для установки в жилых домах и офисах. Система получает солнечную энергию в светлое время суток и расходует ее ночью для освещения и обогрева помещений.

Еще одним энергетическим проектом Tesla стали солнечные батареи в виде черепицы и шифера.