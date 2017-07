Серийное производство бюджетного электромобиля Tesla Model 3 может стартовать уже в пятницу, 7 июля. Об этом на своей странице в Twitter заявил основатель компании Илон Маск, сообщает Reuters.

Первые 30 автомобилей должны поступить владельцам уже 28 июля, а в августе должны быть произведены еще 100 машин. Месячный объем произвосдтва к концу 2017 года должен составить 20 тыс. авто.

Model 3 passed all regulatory requirements for production two weeks ahead of schedule. Expecting to complete SN1 on Friday