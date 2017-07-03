Серийное производство бюджетного электромобиля Tesla Model 3 может стартовать уже в пятницу, 7 июля. Об этом на своей странице в Twitter заявил основатель компании Илон Маск, сообщает Reuters.

Первые 30 автомобилей должны поступить владельцам уже 28 июля, а в августе должны быть произведены еще 100 машин. Месячный объем произвосдтва к концу 2017 года должен составить 20 тыс. авто.

Model 3 passed all regulatory requirements for production two weeks ahead of schedule. Expecting to complete SN1 on Friday — Elon Musk (@elonmusk) 3 июля 2017 г.

Как сообщает телерадиокомпания «Мир», Model 3 представили еще в начале 2016 года, а количество предзаказов на новое авто достигло уже 400 тыс. Стоимость модели составит около $35 тыс., или 2 млн рублей. Компания планирует таким образом реализовать бюджетную модель по всему миру. Автомобиль способен набрать скорость до 100 км/ч всего за 6 сенунд. По заверению производителей, зарядки будет хватать на пробег около 340 км.

По данным аналитического агентство «Автостат», с января по май 2017 года продажи электромобиля Tesla в России составили 15 единиц, включая 11 кроссоверов Tesla Model X и 4 седана Tesla Model S.