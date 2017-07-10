Москва рассматривает возможность понизить уровень представительства при НАТО до временного поверенного. Это может произойти после того, как действующий постоянный представитель России при альянсе Александр Грушко покинет свой пост. Такие меры, по словам источников «Известий» в МИД РФ, связаны с тем, что НАТО не настроено на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения против российской стороны.

Москва планирует понизить уровень своего представительства при НАТО в связи с негативной риторикой альянса и нежеланием идти на конструктивный диалог. Представители НАТО, включая генсека Йенса Столтенберга, говорят о необходимости диалога, а на практике требуют от России отказаться от выбранного внешнеполитического курса и называют ее виновницей практически всех крупных современных кризисов, отметили в российских дипломатических кругах.

— Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах после того, как Александр Грушко вернется в Москву, — сообщил «Известиям» высокопоставленный источник в МИД России.

Впрочем, говорить, что решение уже принято, пока рано. Москва может пойти на такие меры, если в ближайшее время не наметятся позитивные изменения. При этом в министерстве подчеркивают, что готовы разговаривать и дискутировать с НАТО и считают это полезным, но, когда любой разговор перерастает в обвинения, беседа теряет всякий смысл.

Между тем 13 июля должен состояться Совет Россия–НАТО, однако у Москвы есть сомнения, что это заседание принесет какой-то результат, поскольку С евероатлантический блок «не хочет слушать и услышать» российскую позицию и «опять-таки выстраивает исключительно обвинительную линию», пытаясь выставить Россию виновницей событий на Украине.

— Нелепо в такой ситуации надеяться на конструктив, когда противоположная сторона только и делает, что обвиняет, — сказал «Известиям» высокопоставленный источник в российском МИДе.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал «Известиям», что, учитывая отказ альянса от сотрудничества с Россией, возможные меры со стороны России — оправданны. При этом, по его мнению, сложная мировая обстановка может качнуть маятник в любую сторону, поэтому и изменения в позиции НАТО не стоит исключать.

— Конечно, сейчас у нас с НАТО отношения не самые радужные. В этом не вина России, так как мы всегда были готовы к сотрудничеству. А НАТО в одностороннем порядке его свернуло. Я надеюсь, что нам удастся восстановить отношения на приемлемом уровне. Очень многое будет зависеть от того, в каком русле будут двигаться отношения России и Соединенных Штатов, придем ли мы к общему решению по конфликту в Сирии, получится ли снизить напряженность в Европе, на Украине. Кроме того, террористическая угроза сейчас возросла. Нам надо пережить этот период, а в будущем, надеюсь, контакты будут развиваться, — сказал Владимир Джабаров.

В пресс-службе постоянного представительства Российской Федерации при НАТО на вопрос «Известий» заявили, что по этой теме предоставить комментарий не могут.