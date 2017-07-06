Москва продолжает сотрудничать с Североатлантическим альянсом в рамках совета Россия — НАТО. Очередное заседание органа, работа которого на высшем уровне была приостановлена в 2014–2016 годах, состоится 13 июля в Брюсселе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник агентства.

Консультации и встречи представителей России и альянса проводились с 1997 года до 1 апреля 2014-го. Тогда на фоне противоречий из-за ситуации вокруг Крыма генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен объявил о прекращении военного сотрудничества с Россией. Взаимодействие было сохранено только на уровне послов.

В 2016 году возобновились заседания сторон на уровне постоянных представителей. На трех встречах обсуждались украинский кризис, вопросы безопасности в Афганистане и учения НАТО у западных границ России.