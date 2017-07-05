Проведенный местным Центром за демократию и права человека (CEDEM) опрос показал, что черногорцы до конца не определились относительно вступления в НАТО.

Через месяц после вступления Черногории в Североатлантический альянс мнения жителей разделились поровну. До сих пор около 40% граждан выступают против вступления своей страны в НАТО и ровно столько же людей относятся к альянсу позитивно.

По результатам исследования, еще 21% опрошенных затруднились ответить на вопрос по поводу НАТО, пишет «РИА Новости». Около трети (27,2%) граждан считают, что Черногория должна опираться во внешней политике на Евросоюз, еще 20,5% выступают за сближение с Россией, 15,4% — за США.