Немецкое Ведомство по безопасности информационной техники (BSI) сообщило, что вирус Petya может использоваться для кражи данных.

Эксперты киберполиции также заявили, вредоносная программа нанесла немецким компаниям больше ущерба, чем предполагалось ранее.

«Согласно последней информации, последствия начавшейся в конце июня кибератаки с применением вируса Petya для немецких компаний оказались серьезнее, чем ожидались», — отмечается в заявлении спецслужбы, которое приводит ТАСС.

27 июня компьютерный вирус-шифровальщик Petya атаковал десятки компаний и организаций по всему миру. Особенность вируса заключается в том, что он блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах.