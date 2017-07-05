США не располагают данными о причастности России к последним кибератакам против Украины. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель Госдепа.

«Мы в курсе, что украинское правительство возложило на РФ ответственность за последние атаки, но мы не готовы сделать такой вывод», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

Несколько стран мира, в том числе Россия и Украина, подверглись атаке вируса-вымогателя Petya в конце июня 2016 года.

Киев заявляет о причастности Москвы к кибератакам, при этом не приводит каких-либо доказательств.