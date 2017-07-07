Вылет первого прямого авиарейса из Японии на Южные Курилы запланирован на ближайшее время, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

С таким заявлением первый вице-премьер выступил в ходе встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

«Хотя мы с обеих сторон все организовали, чтобы люди могли прямым авиационным сообщением посетить Южно-Курильские острова, к сожалению, по погодным условиям этого не произошло. Мы надеемся, что скоро это все-таки состоится», — сказал Шувалов.

Напомним, о первом прямом авиарейсе на Южные Курилы из Японии стороны договорились во время визита премьера Синдзо Абэ в Москву в апреле. Чартер «Авроры» должен был вылететь еще в июне, однако это не случилось из-за неблагоприятной погоды, в данный момент идет согласование новых сроков.