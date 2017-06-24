На южные Курилы в составе экспертной группы Японии 27 июля прибудут представители 32 японских компаний и государственных учреждений, визит продлится пять дней, сообщили японские СМИ.

В группу войдут сотрудники МИД Японии, Минсельхоза, представители частного бизнеса, рыбной индустрии, туристической отрасли, сферы медобслуживания и строительства. Во главе делегации встанет спецпомощник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава, сообщает NHK.

Группа сначала прибудет на Кунашир, а затем посетит все объекты, которые будут задействованы в рамках программы по совместной экономической деятельности. Ожидаются также встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.