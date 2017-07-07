«Четыре северных острова» (японское название Южных Курил — прим. ред.) принадлежат Японии, позиция Токио в этом вопросе остается неизменной. С таким заявлением выступил генеральный секретарь правительства Есихида Суга.

«Наша правовая позиция по принадлежности четырех северных островов неизменна. И мы продолжим следовать ей в будущем», — приводит слова политика ТАСС.

Решение России создать на Южных Курилах территорию опережающего развития не повлияет на позицию Японии, добавил Суга.

Генсекретарь правительства подчеркнул, что Токио продолжит активную работу по «решению принадлежности (островов) и заключения мирного договора» между Японией и РФ».

Япония претендует на Итуруп, Шикотан, Кунашир и группу острово Хабомаи. Они были выключены в состав СССР после окончания Второй мировой войны.