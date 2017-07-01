Уточнить совместные проекты с Россией поможет визит делегации японских чиновников и бизнесменов на Курилы. Об этом на пресс-конференции заявил советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава, возглавивший миссию, передает ТАСС.

«Эта поездка внесет большой вклад в конкретизацию совместных с РФ проектов на четырех северных островах», — подчеркнул он.

27 июня началась поездка группы японских чиновников и бизнесменов на Южные Курилы, в субботу они вернулись на родину.

За время визита делегация посетила три острова Курильской гряды — Кунашир, Итуруп и Шикотан. Представители японской стороны ознакомились с состоянием инфраструктуры на островах и изучили возможности для реализации совместных проектов на этих территориях.