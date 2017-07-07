В научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина посчитали, что повышение пенсионного возраста в России по формуле «65/63» позволит сэкономить бюджету 1,7 трлн.

Как рассказала «Известиям» старший научный сотрудник НИФИ Татьяна Омельчук, это позволит сократить количество пенсионеров в стране на пять млн человек. По словам экспертов, такая мера даст краткосрочный финансовый эффект, так как трансферт снова придется увеличивать из-за повышения пенсионных выплат россиянам, которые будут работать дольше.

Омельчук отметила, что если не начать повышение пенсионного возраста, то это может привести к тому, что правительство не сможет постоянно индексировать пенсионные выплаты. Прежде всего, эксперт считает, что возраст выхода на пенсию необходимо уравнять для мужчин и женщин.

— Прежде всего пенсионный возраст мужчин и женщин нужно уравнять. Это справедливо с точки зрения продолжительности жизни. Женщины живут дольше, чем мужчины. Во всем мире идет тенденция по уравниванию пенсионного возраста для обоих полов, — сообщила Омельчук.

По данным проведенного НИУ ВШЭ исследования, повышение пенсионного возраста поддерживают 21% россиян.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Повышение пенсионного возраста сэкономит бюджету 1,7 триллиона