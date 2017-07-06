Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил подробности того, как Владимир Путин тестировал автомобиль проекта «Кортеж».

«На прототипе ездить нельзя. Он действительно трогался на нем, чуть-чуть он действительно проехался, но не ездил, потому что это прототип, на нем еще ездить нельзя президенту», — прокомментировал Песков.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил «Известиям», что Владимир Путин протестировал автомобиль и на одном из них «даже ездил».

По словам Дмитрия Пескова, информация о тестировании также несколько преувеличена.

«Дело в том, что машина еще не готова. Действительно есть некие наброски», — уточнил Песков.

«Эти наброски — скажем так, прототип — президент видел, действительно ему понравилось. Но о тестировании пока, конечно, говорить преждевременно. Но в целом то, что он видел, действительно выглядит интересно», — сказал пресс-секретарь президента.

Минпромторг последние несколько лет работает над проектом «Кортеж», который подразумевает создание в России новых автомобилей различного класса на единой модульной платформе. Среди них должен быть и лимузин класса люкс для руководителей страны.