Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшим лимузином для высших чиновников государства, разработанным в рамках российского проекта «Кортеж». Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, результат труда отечественных разработчиков удовлетворил лидера страны.

Как пояснил министр, президент протестировал «прототип А» — партия именно таких автомобилей должна поступить в распоряжение Федеральной службы охраны до конца 2017 года.

— [Владимир Путин] уже ознакомился с проектом, видел разные его этапы. На «прототипе А» даже ездил, «прототип Б» показать не успели, — рассказал «Известиям» глава Минпромторга.

Проект «Кортеж» реализуется по поручению президента от 2012 года. Он предполагает создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника, минивэна — для высших чиновников государства. «Дебютный выезд» этих автомобилей должен состояться на инаугурации президента после выборов 2018 года. В разработке проекта принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». На его площадке смогут выпускать до 300 машин в год. При этом в будущем VIP-авто планируется сделать доступными и для других граждан — серийное производство будет запущено в 2018–2019 годах. В 2016-м на реализацию проекта «Кортеж» было выделено 3,7 млрд рублей.

В странах с собственной автомобильной промышленностью существует практика, когда первые лица в поездках по стране, а иногда и за границей перемещаются исключительно на отечественных машинах. Так, национальный автопром поддерживают президент США, премьер-министр Японии, председатель Китайской Народной Республики, премьер Индии, королева и глава правительства Великобритании, канцлер Германии, а также президент Франции и премьер-министр Италии.

В советское время руководители СССР также передвигались на отечественных авто — за исключением, пожалуй, Владимира Ленина, который ездил на «Роллс-Ройсе». Для Иосифа Сталина на заводе ЗИС с 1930-х годов собирали специальную модификацию американского Packard, а в конце 1940-х разработали собственный бронеавтомобиль ЗИС-115. На такой же машине ездил и Никита Хрущев, правда, в последние годы его возили на ЗИЛ-111Г. Следующий лимузин ЗИЛ-114 и его преемник ЗИЛ-115 — символы долгой эпохи правления Леонида Брежнева. Последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев ездил на том же ЗИЛ-115. ЗИЛом пользовался и первый президент РФ Борис Ельцин, пока в 1997 году не пересел на бронированный Mercedes-Benz. Тот факт, что российские лидеры пользуются продукцией иностранного автопрома, много раз подвергался критике. Именно это и стало одной из причин для запуска проекта «Кортеж».