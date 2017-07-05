Президент России Владимир Путин заявил, что власти выступают за свободу доступа к интернету, однако она не должна подменяться безнаказанностью и вседозволенностью.

Свою позицию российский лидер обозначил в статье для немецкой газеты Handelsblatt. Материал был опубликован в преддверии саммита G20, который пройдет в немецком Гамбурге 7-8 июля.

По мнению Путина, вседозволенность в интернете приведет к «разгулу киберпреступников и хакерских группировок», а также тех, кто посягает на неприкосновенность частной жизни человека или суверенитет государства.

Президент напомнил, что Россия на протяжении нескольких лет предлагает заключать международные договоренности в рамках ООН, которые направлены на борьбу с киберприступностью.

«Рассчитываем на позитивную, заинтересованную реакцию со стороны других стран», — резюмировал Путин.