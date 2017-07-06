Президент России Владимир Путин протестировал VIP-лимузин и дал положительную оценку новому автомобилю представительского класса, который был разработан в рамках проект «Кортеж».

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал «Известиям», что российский лидер остался доволен трудами отечественных разработчиков, а партия таких автомобилей поступит в распоряжение Федеральной службы охраны до конца 2017 года.

Российский проект «Кортеж» был запущен в 2012 году. В рамках проекта предполагается создание лимузинов, седанов и внедорожников для высших лиц государства. Первый «выезд» такого автомобиля планируется осуществить на инаугурации президента после выборов 2018 года. В будущем VIP-автомобили будут доступны для других граждан.

Одной из причин создания проекта «Кортеж» стала критика в адрес российских лидеров, которые пользуются автомобилями иностранного автопрома. Во многих странах, где есть собственная автомобильная промышленность, высшие чиновники передвигаются исключительно на машинах отечественного производства.

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Президент протестировал российский VIP-лимузин