Несмотря на нарастание геополитических рисков, «группа двадцати» является эффективным инструментом глобального управления. Об говорится в статье президента России Владимира Путина, опубликованной в журнале Handelsblatt.

По мнению российского президента, эффективность «двадцатки» обусловлена исключительной ответственностью стран-председателей к выполнению возложенных на них обязанностей.

Путин отметил, что Россия председательствовала в G20 в 2013 году и ощущала серьезную поддержку со стороны всех без исключения партнеров.

Политик добавил, что страны-члены G20 уважают мнения и позиции друг друга вне зависимости от места в международной валютно-финансовой системе.

Также президент России поделился ожиданиями от грядущего саммита «двадцатки», который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Путин не сомневается в результативности мероприятия и заверил, что Москва «подключится к практической реализации договоренностей, принятых по итогам встречи».