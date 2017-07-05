Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится в рамках саммита «большой двадцатки» в Гамбурге с президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом сообщил в среду официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«В ходе саммита запланирована встреча втроем с участием канцлера, французского президента Макрона и президента РФ Владимира Путина. Ключевым вопросом этого разговора будет ситуация на Украине», — заявил Зайберт на брифинге.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин 8 июля в Гамбурге в формате рабочего завтрака обсудит с Макроном и Меркель ситуацию на Украине.