Полиция задержала одного из участников «Орехово-Медведковского» преступного сообщества Александр Шарапов.

Ранее МВД России опубликовало список самых опасных разыскиваемых преступников, куда вошел и Шарапов. Силовое ведомство пообещало вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о местонахождении любого из этого списка.

Александр Шарапов разыскивается с 90-х годов, когда он вошел в «медведковскую» организованную преступную группу и руководил одной из бригад ОПГ. Также именно Шарапов контролировал финансирование банды.

Следствием установлено, что в июле 1995 года разыскиваемый лично участвовал в убийстве члена ОПГ в Одинцовском районе.