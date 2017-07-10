Для россиян — пользователей оператора «МегаФон» в iPhone станет доступна функция автоответчика. Российская компания заключила соответствующий договор с Apple.

Оператор начал тестировать автоответчик (visual voicemail) на небольшой группе абонентов. Информация о голосовом сообщении будет появляться в отдельной вкладке, рядом со списком контактов и панелью набора номера телефона. Полученные аудиосообщения можно будет переслать на электронную почту, в мессенджер или облачное хранилище данных. Если абонент не может ответить на вызов, будет возможность одним касанием перенаправить входящий вызов на автоответчик.

— Владельцы iPhone увидят на экране, кто и когда оставил сообщения, смогут в одно касание прослушивать, перематывать или удалять их, — рассказали в пресс-службе «МегаФона». — Также у пользователей появится возможность записать собственное приветствие.

Чтобы данная функция стала работать, «МегаФону» понадобилась небольшая доработка сетевого оборудования. Оператор подписал договор с Apple — его условия в «МегаФоне» сообщить отказались.

Абоненты оператора, у которых нет iPhone, могут использовать уже существующий автоответчик, когда нужно позвонить на короткий номер, чтобы прослушать оставленные сообщения.

В пресс-службе Tele 2 заявили, что у них есть соглашение с Apple о партнерстве, и в его рамках компании тестируют различные услуги, доступные на iPhone и в сети оператора. Но разглашать конкретные планы о внедрении того или иного сервиса в Tele 2 не готовы.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников рассказал, что функцию автоответчика visual voicemail для iPhone они запустили еще несколько лет назад.

По мнению главы коммуникационной платформы OMMG Сергея Кравцова, новый сервис не станет массовым.

— Visual voicemail — это приятное дополнение для людей, пользующихся голосовой почтой, — уверен Сергей Кравцов. — Но голосовые почтовые ящики — дорогая услуга, порядка 100 руб в месяц. Пользователи миновали этап автоответчиков и перешли на мессенджеры. В них есть функция отправки голосовых сообщений, которые точно будут доставлены адресату.

Представители «ВымпелКома» не ответили на запрос «Известий».