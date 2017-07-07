Продажа целого ряда моделей iPhone и iPad может быть запрещена по требованию компании Qualcomm — одного из крупнейших производителей мобильных процессоров. Об этом сообщает портал CNet.

Причиной обращения компании в комиссию по международной торговле США послужило нарушение компанией Apple шести принадлежащих Qualcomm патентов. В них описываются технологии, которые позволят повысить производительность устройства при увеличении времени его автономной работы, сообщает телеканал «Звезда».

Запрет на продажу может затронуть модели iPhone 7 и 7 Plus, а также ряд моделей iPad и будущие модели гаджетов.

Представители Apple в ответ на обвинения заявили, что действия Qualcomm «наносят вред Apple и всей индустрии».