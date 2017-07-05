Способ скоростной зарядки iPhone нашли эксперты в области электроники. Работает он только со смартфонами моделей 6, 7 и, скорее всего, грядущей 8-й.

Для того чтобы данный способ зарядки сработал, необходимо правильно эксплуатировать устройство. Скоростная зарядка смартфона возможна, если его использовали в соответствии с рекомендациями производителя. Для этого необходимо настенное зарядное устройство iPad Pro — с аккумуляторами Apple оно работает лучше и быстрее остальных, сообщает «Дни.Ру». Перед зарядкой телефон необходимо перевести в авиарежим — так заряд батареи расходуется медленнее, а также ее энергия не тратится на поиск сетей и на сообщения. Во время зарядки эксперты не рекомендуют включать экран, поскольку подсветка тоже тратит энергию аккумулятора. При соблюдении всех условий эксперты гарантируют полную зарядку смартфона за 3–5 минут.