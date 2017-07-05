Бронированный лимузин Mercedes 1995 года, на котором передвигался первый президент России Борис Ельцин, выставлен на продажу за 34 млн рублей. Об этом сообщает портал Auto.ru.

Автомобиль Pullman Sonderschutz в кузове W140 в настоящее время является частью коллекции гаража особого назначения Федеральной службы охраны со всеми оригинальными документами. Как сообщает телеканал «360», Mercedes экспонировался на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 года и изначально предназначался канцлеру Гельмуту Колю, но тот отказался от него и передал его «другу Борису» Ельцину. Первый президент РФ передвигался на нем с конца 1995 года и до конца своих дней.

В объявлении отмечается, что автомобиль находится полностью в исправном состоянии. Автосалоны автор объявления просит не беспокоить его.