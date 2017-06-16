Жена первого президента России Бориса Ельцина Наина выразила сочувствие немецким гражданам, друзьям и близким скончавшегося в пятницу экс-канцлера Германии Гельмута Коля. Она отметила в интервью «Известиям», что Коль действительно старался помочь России с проблемами, которые возникли из-за распада СССР.

«Пришла печальная новость: ушел из жизни бывший канцлер Германии Гельмут Коль – человек, который так много сделал для развития равноправных отношений между своей страной и новой, демократической Россией, — отметила Ельцина. — В непростые для нашей страны девяностые годы господин Коль искренне старался помочь нам справиться с политическими и экономическими проблемами, связанными с распадом СССР».

По словам жены первого президента России, тогда канцлера Германии и первого президента России связывали не просто партнерские, но и личные дружеские отношения.

«Борис Николаевич высоко ценил те теплые чувства, которые господин Коль испытывал к России», — уточнила она.

По словам Ельциной, они близко общались.

«Он бывал у нас дома, мы — у него, и я тоже могла оценить, насколько он неравнодушен к судьбе нашей страны», — отметила она.

Жена экс-главы РФ считает, что мир потерял мудрого и дальновидного политика, а семья Ельциных — человека, чьей дружбой они дорожили и гордились.

«Мои самые искренние сочувствия гражданам Германии, друзьям и близким господина Коля», — резюмировала она.

О кончине бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля стало известно вечером 16 июня.