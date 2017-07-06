Количество предупреждений бизнесу во втором полугодии прошлого года выросло на 52,8%. При этом число вынесенных предпринимателям штрафов сократилось на четверть. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития, направленном в правительство («Известия» ознакомились с выдержками из документа). Положительная динамика связана с появлением нового закона о вынесении предупреждений вместо штрафа, если нарушение совершено впервые, объясняют аналитики. Впрочем, эксперты считают, что лучшей помощью бизнесу будет сокращение количества контрольно-надзорных органов, которые пока оказывают на него значительное административное давление.

Раньше, если контрольно-надзорные органы выявляли какое-либо нарушение впервые, они могли выбирать: сразу штрафовать предпринимателя или выписывать предупреждение. Чаще всего контролеры делали выбор в пользу фискальной санкции - это позволяет отчитываться о пополнении бюджета на внушительные суммы. Однако в июле прошлого года вступил в силу закон, согласно которому при допущении нарушения в первый раз предприниматель получает предупреждение. Штраф выписывается, только если ситуация не улучшилась.

В результате во второй половине 2016 года количество «желтых карточек» бизнесу выросло на 52,8% (по сравнению со второй половиной предыдущего года) и составило порядка 76 тысяч, говорится в докладе Минэкономразвития, направленном в правительство. Общее же количество решений о привлечении к ответственности сократилось на 17%. На 23% снизилось и количество штрафов, выписанных предпринимателям.

«Рост доли предупреждений на фоне уменьшения общих решений о привлечении к ответственности, а также снижения применения санкций в виде административных штрафов, позволяет говорить о снижении уровня административной нагрузки на малый и средний бизнес», - говорится в документе.

При этом Минэкономразвития отмечает в своем докладе, что результаты мониторинга могут не полностью отражать реальную ситуацию, поскольку закон был принят совсем недавно.

С этим утверждением ведомства согласен член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин.

- Механизм предупреждения был введен в середине прошлого года и полностью пока не заработал. Число предупреждений будет постепенно увеличиваться, потому что в рамках реформы контроля и надзора есть отдельное задание по усилению профилактической работы. Более того, есть задача от председателя правительства – главное - не выявлять нарушения, а снижать риски их появления, - отметил Александр Брагин.

Вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович, в свою очередь указывает на то, что остается неясным содержание предписаний, которые получают предприниматели.

- Контрольно-надзорные органы все данные о предупреждениях бизнесу должны вносить в единый реестр проверок. Однако закон об ответственности за невнесение записей в реестр до сих пор не принят. Мы не можем знать, какие именно предупреждения и предписания выносят предпринимателям, - сообщила Анастасия Алехнович.

Она добавила, что в реестре проверок количество предупреждений выросло лишь на 10%.

Президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев считает, что самой лучшей помощью предпринимателям будет не увеличение числа предупреждений, а сокращение количества контрольно-надзорных органов. По его мнению, «двигаться нужно в другую сторону - сокращать количество контрольно-надзорных органов».

- Их слишком много. Ведь какой KPI у проверяющих? Если пришел с проверкой, значит, что-то должен найти. Иначе проверка считается неэффективной, - заявил Владимир Буев.

С предложением сократить количество проверяющих ведомств ранее выступал и министр финансов Антон Силуанов. В качестве успешного примера министр приводил ликвидацию Росфиннадзора и передачу его полномочий Казначейству.