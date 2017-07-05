Министерство внутренних дел и Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) - лидеры среди ведомств по числу нарушений при проверках компаний. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на селекторном совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

С 2016 года правительство России проводит реформу контрольно-надзорной деятельности, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес. Одно из новшеств — переход на риск-ориентированный подход. Для всех видов госконтроля предприятия будут поделены на категории риска - и чем ниже окажется риск нарушения, тем реже будут проходить плановые проверки.

По словам генпрокурора, за последние три года, в ходе более 19 тыс. только гласных оперативных мероприятий подразделения МВД допустили свыше 2 тыс. нарушений. При этом меньше 15% расследований закончились возбуждением уголовного дела.

- МВД и в целом является одним из лидеров по количеству нарушений при реализации контрольных полномочий в отношении предпринимателей. Свыше 4 тыс. в 2016 году. Больше только у МЧС - почти 6 тыс. Кроме того, прокуроры вскрыли около 4 тыс. нарушений у органов Роспотребнадзора, свыше 2 тыс. - у Ростехнадзора и Ространснадзора, по 1 тыс. в Росреестре и Росприроднадзоре, - заявил Юотй Чайка.

Только за последние два с половиной года пресечено около 150 тысяч нарушений в сфере малого и среднего предпринимательства. Прокуроры отклонили почти 900 тыс. необоснованных заявлений от проверяющих органов. Установлено 9 тыс. случаев незаконных выплат контролерам под видом оплаты за обучение и консультации. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 730 должностных лиц.

Генеральный прокурор привел в пример Дальневосточный Федеральный округ.

- Повсеместно сталкиваемся с нежеланием контролеров менять устаревшие подходы. По результатам опроса, проведенного совместно с Минвостокразвития, 47% предпринимателей ДВФО сталкивались с проверками, носящий заказной характер. Причем две трети опрошенных не видят шансов отстоять свои права в суде, - резюмировал главный прокурор страны.

Дмитрий Медведев отметил, что государственный контроль планируется переориентировать на предотвращение ущерба. Главной задачей инспекторов будет профилактика и консультирование предприятий. Речь идет о переходе с репрессивной и «палочной» системы контроля на сервисную, которая предполагает партнерские отношения между проверяющими и проверяемыми.

- Для оценки результатов реформы в правительстве будет создана специальная аттестационная комиссия. Она будет постоянно следить за работой руководящего состава надзорных ведомств, - заявил Дмитрий Медведев.

Как поясняют в Открытом правительстве, исторически сложившаяся в России репрессивная модель госконтроля вызывает избыточные требования к бизнесу. Распространенная реакция на нарушения - принятие еще более жестких норм. В итоге появилось несколько миллионов обязательных требований, многие из которых устарели или дублируют друг друга.

Отвечающий за работу Открытого правительства министр Михаил Абызов, отвечая на вопрос «Известий», рассказал, что кандидатуры на пост главы новой аттестационной комиссии будут представлены Дмитрию Медведеву в ближайшее время.

- Есть случаи предвзятых проверок, когда вместо формальных проверочных мероприятий надзорные ведомства используют так называемые административные расследования, которые не надо согласовывать с прокуратурой. Необходимо административные расследования приравнять к проверкам, тогда их нужно будут согласовывать с прокуратурой, - сказал министр.

На селекторном совещании прозвучали предложения делегировать регионам часть надзорных полномочий в тех сферах, которые наиболее значимы для конкретных территориях. По мнению министра, такой вариант возможен, но некоторые виды контроля из-за их экстерриториальности нельзя передать регионам.