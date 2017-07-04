Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с 2018 года отменяет плановые проверки по двум видам антимонопольного надзора — в сфере рекламы и тарифов. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора. Источник, знакомый с ходом дискуссии в ФАС по этому вопросу, добавил, что в ведомстве также обсуждают возможность отмены плановых проверок за соблюдением антимонопольного законодательства в сферах гособоронзаказа и закупок госкомпаний. Мнения экспертов разделились: одни называют отказ от части полномочий смелым шагом, другие же опасаются, что прекращение плановых проверок в области тарифов приведет к их росту темпами выше инфляции.

Правительство России проводит реформу контрольно-надзорной деятельности, которая призвана снизить административную нагрузку на бизнес. Одно из новшеств — переход на риск-ориентированный подход. Новый метод подразумевает, что предприятия будут поделены на категории риска по всем видам госконтроля, и чем ниже окажется риск нарушения, тем реже будут проходить и плановые проверки предприятия.

В рамках реформы ФАС, в свою очередь, решила отменить плановый надзор по двум видам антимонопольного контроля, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. С 2018 года служба перестанет проводить плановые проверки соблюдения антимонопольного законодательства в области рекламы и регулирования тарифов.

— ФАС России снижает административную нагрузку на предпринимательское сообщество, — объяснили «Известиям» причину такого решения в пресс-службе регулятора.

Источник, знакомый с ходом дискуссии в ФАС, в беседе с «Известиями» добавил, что антимонопольная служба также рассматривает возможность отмены плановых проверок в сферах гособоронзаказа и закупок госкомпаний. Это связано с тем, что у антимонопольного ведомства возникли сложности с разработкой критериев рисков для плановых проверок в этих сферах.

В пресс-службе ФАС подчеркнули, что по всем видам антимонопольного контроля сохраняются внеплановые проверки. Согласно закону о защите конкуренции, основаниями для проведения внеплановых проверок являются жалобы граждан и материалы правоохранительных органов. Плановые проверки ФАС начинает проводить по истечении трех лет со дня основания организации.

По части регулируемых государством тарифов ФАС проверяет все компании, которые находятся в реестре организаций естественных монополий, рассказал член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин. Сейчас в реестре на сайте службы их порядка 7 тыс.

— Плановые проверки по антимонопольному контролю за тарифами и рекламой ФАС проводит не так часто, как внеплановые. Так что острой необходимости именно в плановых проверках у ФАС нет. Зачем в плановом порядке куда-то ходить, если всё равно проверки происходят в случае жалоб? Однако всё же отказаться от части своих полномочий — это серьезный шаг. Не все госорганы на него решаются, — отметил в беседе с «Известиями» Александр Брагин.

Вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович видит риски в отмене плановых проверок в области тарифного регулирования.

— Тарифы — это категория, которую ФАС должна мониторить и проверять постоянно, поскольку цены здесь растут всё время и, по нашим данным, выше инфляции. По нашим оценкам, оптимизировать затраты компаний естественных монополий можно на 27%. А пока ФАС в этой сфере не проявляет себя с должной степенью активности. То же самое касается гособоронзаказа и закупок госкомпаний. Эти сферы ФАС должна проверять с особенным вниманием, — сказала «Известиям» Анастасия Алехнович.

Отмену плановых проверок в области рекламы вице-президент «Деловой России» поддержала, поскольку это, по ее мнению, действительно снизит нагрузку на частный бизнес.

С 2000 по 2014 год тарифы росли намного быстрее инфляции, говорится в докладе ФАС о состоянии конкуренции в 2016 году. Инфляция за этот период выросла в пять раз, а тарифы на газ — в 13 раз, на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения — в 25 раз.