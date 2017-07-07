Мир находится на пороге изменения модели глобализации. В авангарде технологической революции окажутся те экономики, где IT-специалисты, ученые, инженеры и техники смогут быстро адаптировать промышленность, телекоммуникации, транспорт, финансовый сектор и сферу услуг к постоянно возникающим инновациям. Успех придет лишь туда, где государства создадут системы поддержки и продвижения новых технологий, а учебные заведения будут способны готовить сотни тысяч специалистов с необходимыми знаниями и навыками для работы в цифровом мире.

На Западе это понимают: Массачусетский технологический институт (MIT), Стэнфордский университет в США, Эдинбургский — в Европе уже начали готовить специалистов по блокчейну, а ведущие университеты возвращаются на 5–6-летний курс обучения в естественно-научных областях.

В этом меняющемся мире у России есть шансы и немного времени (примерно десять лет), для того чтобы стать одним из интеллектуально-технологических центров и, «срезав углы», сразу оказаться в авангарде инновационной революции.

Кроме киберпространства среди перспективных для России областей — ядерная энергетика, робототехника и искусственный интеллект, авиационно-космические технологии, двигателестроение, дистанционное зондирование Земли, материаловедение, системы автоматического управления, биомедицина, технологии безопасности и др.

Отвечая на вопрос «что делать», надо в первую очередь иметь в виду ответ на вопрос «кто будет это делать».

Если Россия не займется повышением уровня образования, то любая попытка слезть с нефтяной иглы и изменить структуру экономики закончится лишь попаданием в индустриальное прошлое и еще большим отставанием от лидеров с потерей еще одного десятилетия. Уже сейчас необходимо срочно запускать систему подготовки специалистов для инновационной промышленности оборонной отрасли. И начинать нужно со средней школы.

Объемы преподавания и качество знаний учеников средних школ в естественно-научных дисциплинах упали катастрофически, настолько, что эти проблемы уже можно рассматривать в категориях угроз национальной безопасности. С каждым годом снижается и качество подготовки выпускников вузов.

По данным Минобрнауки, ежегодно российские вузы выпускают порядка 250 тыс. инженеров, из которых лишь 50 тыс. начинают работать на предприятиях, а остальные оказываются невостребованными. При этом представители промышленности, в том числе и ОПК, говорят о дефиците квалифицированных кадров.

Для научно-технологического прорыва, для создания инновационной экономики и укрепления оборонного потенциала необходимо увязать знания и навыки с практической потребностью науки, производства и обороны.

Министр образования Ольга Васильева со своей командой предпринимают немалые усилия, но совершенно очевидно, что быстро изменить всю систему образования не получится. Но можно сконцентрировать усилия на определенных направлениях и прежде всего развивать — а правильнее, создавать заново — систему физико-математических школ, лицеев и интернатов, а также спецшкол с углубленным изучением информатики.

Стимулировать, в том числе с участием региональных руководителей, поиск талантливых детей, с раннего детства поощрять творческую атмосферу, олимпиады и кружки. Прежде всего естественно-научной и инженерно-технической направленности.

Но тут сразу возникает проблема педагогических кадров. Ее надо решать незамедлительно, активно задействовав в качестве учителей в физико-математических школах преподавателей вузов, ученых-практиков из НИИ и наукоемкого производства. Соответствующий опыт есть — это лицеи и школы-интернаты при МФТИ (Физтех), МГУ и НГУ.

В «обычной» средней школе во всех возрастных классах стоит увеличить часы на изучение математики, физики и литературы, поскольку именно эти предметы дают ученикам такие необходимые качества, как умение размышлять, анализировать, понимать закономерности, причинно-следственные связи и суть вещей.

Преподавание отечественной истории — приоритет всей системы образования, вне зависимости от профессиональной ориентации учреждений. Без этого не получится сформировать разносторонне образованную творческую личность — ядро национально ориентированной элиты.

В высшей школе для концентрации усилий и ресурсов можно выделить вузы, которые станут опорными учебными центрами стратегического значения для инновационной и оборонной промышленности. Создать из них национальный инновационно-промышленный пул вузов. Приоритет должен быть у регионов, где есть научно-производственная база, и прежде всего оборонка. А работу вузов пула необходимо скоординировать с системой физматшкол и лицеев естественно-научного профиля. В фокусе — именно инженерно-технические специальности.

Нам не нужно открывать никаких новых университетов и институтов. Все расходы могут оставаться в рамках принятого бюджета, но сама система образования должна сконцентрироваться на приоритетных направлениях российской экономики нового технологического уклада. А программе подготовки инженерно-технических кадров необходимо придать национальный надведомственный характер, ввести под прямое кураторство президента РФ.

Сегодня в оборонной отрасли трудится около 2 млн человек, а каждое новое рабочее место создает от 2 до 30 мест в смежных отраслях. И скорее всего, именно армия и ОПК станут основными драйверами разработки и внедрения инноваций. Частный бизнес при определенных условиях может подхватить эстафету и запустить высокотехнологичные производства.

Важно первые результаты реформы этого кадрового сектора экономики России представить российским гражданам и истеблишменту уже к 2018 году, а к 2025-му сделать так, чтобы поступательное развитие приобрело структурный и необратимый характер и получило широкую поддержку и элит, и общества.

Автор — советник министра обороны РФ, кандидат технических наук

В соавторстве с членом президиума Совета по внешней и оборонной промышленности Александром Лосевым

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