Госкорпорация «Ростех» планирует до конца этого года запустить первую в России «Умную фабрику» — испытательный полигон для отработки инновационных производственных технологий, которые впоследствии позволят перейти к новой модели организации производства. Полигон организуется на базе ПАО «ОДК – Сатурн» (ранее НПО «Сатурн»), входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК). Как рассказал «Известиям» директор по инновационному развитию «ОДК – Сатурн» Дмитрий Иванов, ориентировочная стоимость проекта создания испытательного полигона составляет около 7 млрд рублей.

Как рассказали «Известиям» в «Ростехе», испытательный полигон госкорпорации, созданный на базе «ОДК – Сатурн», станет первой в России площадкой по воплощению российских идей и наработок «Индустрии 4.0» в жизнь в условиях реального производства. Программные решения отечественных разработчиков в рамках полигона могут быть применены для изготовления сложных деталей, например для авиационных двигателей. Уникальная инфраструктура в Рыбинске, включая высокопрофессиональный трудовой коллектив, впервые будет предоставлена участникам для совместного использования, что кардинально отличается от модели технопарка, когда разработчики отделены от производства и могут развивать свои проекты только на уровне лабораторных исследований.

— Запуск прорывных проектов, таких как полигон «ОДК – Сатурн» «Умная фабрика», на которых будут разрабатываться и адаптироваться под массовый выпуск прототипы высокотехнологичных решений, является точкой входа на новые рынки умной гражданской продукции, — заявил «Известиям» генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, одним из ключевых фокусов развития предприятий, входящих в контур госкорпорации «Ростех», является создание продуктов и решений в сфере цифровой экономики. Сегодня ее доля в мировом ВВП составляет 5,5%, в развивающихся странах — 4,9%, а в России — 2,8%.

Для поиска передовых технологий «Сатурном» с партнерами в прошлом году был проведен общероссийский конкурс, по итогам которого отобрали 15 проектов, прошедших первичную стадию обкатки в технопарках и доведенных до уровня, позволяющего приступить к созданию рабочих прототипов. Один из них — «Система адаптивного внутрицехового планирования производства в реальном времени», другой посвящен технологии позиционирования объектов внутри помещений с помощью радиометок.

Как рассказал «Известиям» директор по инновационному развитию «ОДК – Сатурн» Дмитрий Иванов, ориентировочная стоимость проекта создания испытательного полигона производственного типа составляет около 7 млрд рублей. Стоимость испытания и внедрения в производство одного пилотного проекта будет составлять от 2 млн до 5 млн рублей. В первые три года на полигоне будут доведены до промышленного использования около 20 ключевых технологий. В случае успешных испытаний и доработки проектов «ОДК – Сатурн» планирует рассматривать варианты по покупке этих технологических решений. Кроме того, в настоящее время предприятие совместно с профильными службами «Ростеха» прорабатывает возможные механизмы приобретения долей в компаниях, разрабатывающих передовые производственные технологии, через профильные фонды госкорпорации.

Схожие проекты полигонов есть в Германии, Австрии, США и Южной Корее, но сравнивать их некорректно в силу различности задач и окружающей испытательные модели инфраструктуры, пояснил Дмитрий Иванов.

По мнению директора департамента фонда «Сколково» по науке и образованию Александра Фертмана, «Сатурн» сейчас становится уникальным центром, где создается возможность формировать комплексы различных передовых производственные технологий и доводить уже не отдельную технологию, а группу до массового промышленного производства.

Как рассказал «Известиям» соруководитель рабочей группы по передовым производственным технологиям (ТехНет) Алексей Боровков, «Умная фабрика» будет представлять собой роботизированное промышленное производство с гибкими производственными ячейками, позволяющими производить быструю переналадку оборудования под выпуск изделий. Информация с датчиков, установленных на роботизированных комплексах, будет формировать большие массивы данных Big Data, анализ которых будет позволять выполнять оптимизацию производственного процесса, в том числе с целью снижения простоев оборудования.

Концепция создания первого российского испытательного полигона «Умная фабрика» на базе «ОДК – Сатурн» была разработана в рамках «дорожной карты» «ТехНет» Национальной технологической инициативы.