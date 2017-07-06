Институт «Росинформагротех» разработал лазерную установку, которая позволит сократить использование пестицидов и удобрений для растений на 20–30%. Это станет возможным благодаря более точному расчету площади распыления химикатов. Сокращение количества используемых пестицидов и удобрений позволит снизить их концентрацию в овощах, а также удешевить производство. Производители удобрений и инсектицидов уверены, что использование таких технологий может быть вполне эффективным.

Ученые ФГНБУ «Росинформагротех», подведомственного Минсельхозу РФ, рассказали «Известиям» о новом изобретении — лазерной установке, которая может точно оценить количество удобрений и химических веществ, распыляемых опрыскивателями на полях. У всех препаратов, которые предотвращают болезни сельхозкультур и защищают их от насекомых-вредителей, есть определенные нормы расхода на 1 га — от 0,1 кг до 3 кг и более. Такие удобрения попадают на растения с помощью распылителей, которые не отличаются точностью дозировки распыляемого вещества.

— Сейчас с помощью специальных учетных карточек, размещенных на сельхозучастках, оценке подвергается не вся жидкость. Не учитываются мелкие капли, которые сносятся за пределы обрабатываемой земли и испаряются, а также те вещества, которые скатываются с растений, загрязняя почву, — рассказал директор «Росинформагротеха» Вячеслав Федоренко. — А с помощью нашей разработки количество химических веществ будет определяться гораздо точнее.

Изобретение российских ученых представляет собой импульсный лазерный луч, который регистрирует данные о распылении жидкости и передает их на компьютер. Его предлагают использовать при производстве опрыскивателей, а также размещать на полях — с его помощью можно будет правильно определить необходимую дозу распыляемого вещества. По словам разработчиков, это позволит снизить использование удобрений и инсектицидов на 20–30%.

— В настоящий момент «Росинформагротех» производит полевые испытания лазерной установки. После их окончания мы отправим проект сельхозмашиностроителям с предложением о сотрудничестве и запуске производства. Пока соглашений с конкретными предприятиями нет. Но мы надеемся на получение отклика, поскольку наша разработка соответствует постановлению правительства о научно-техническом обеспечении сельского хозяйства, — добавил директор института.

Разработчики уверены, что новая технология также позволит снизить экологическую нагрузку на почву и уменьшить содержание вредных веществ в продуктах питания от сельхозпроизводителей.

С тем, что лазерные технологии помогут в сельском хозяйстве, согласен руководитель ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» Андрей Никитин. Он сообщил, что знаком с разработкой «Росинформагротеха» и видит потенциал для ее производства.

— Удобрения и химические вещества применяются без правильных расчетов. А лазерный луч, безусловно, сможет это исправить. Я присутствовал на презентации изобретения и был впечатлен им. Компании, занимающиеся производством сельхозтехники, должны обратить на него внимание, — считает он.

Производители агрохимических продуктов не видят препятствий для использования лазерных лучей в хозяйстве.

— Оценить объемы распыляемой химической жидкости непросто потому, что одна капля разбивается на множество мелких фракций. От этого увеличивается площадь покрытия, и ее довольно трудно рассчитать. Конечно, использование лазерных лучей кажется пока что чем-то фантастическим. Однако будем надеяться, что это окажется эффективным методом, — сказала руководитель ООО «Агрохимсервис» Наталья Хромченкова.